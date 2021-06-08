Маркевич: «Желательно серьезно поработать над ошибками и не прогадать с тактикой в матче с Нидерландами»

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Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил результат матча национальной команды с Кипром (4:0).

Как видите, много позитива, теперь желательно серьезно поработать над ошибками и не прогадать с тактикой в матче с Нидерландами. Повторяю, в воскресенье все будет по-другому, хотя не может не радовать, что с каждым контрольным матчем подопечные Андрея Шевченко прибавляли».