Маркевич: «Желательно серьезно поработать над ошибками и не прогадать с тактикой в матче с Нидерландами»

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил результат матча национальной команды с Кипром (4:0).
«Я отлично осознаю, что 13 июня в стартовом матче на Евро с Нидерландами будет совсем другой футбол. Однако убедительная виктория над киприотами также имеет для нашей сборной большое значение. Прежде всего, для игрового тонуса, уверенности в своих силах, вдохновения. Чувствовалось, что у ребят была возможность поиграть в свое удовольствие, к тому же многое получалось. Важно, что прервал голевую «засуху» Андрей Ярмоленко, что снова сохранили свои ворота на «замке».
Как видите, много позитива, теперь желательно серьезно поработать над ошибками и не прогадать с тактикой в матче с Нидерландами. Повторяю, в воскресенье все будет по-другому, хотя не может не радовать, что с каждым контрольным матчем подопечные Андрея Шевченко прибавляли».
Украина сыграет с Нидерландами уже 13 июня.
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