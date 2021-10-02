Маркос Антонио: «Динамо» учтет ошибки, и будет сильнее, чем в Суперкубке»
Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от встречи с «Динамо» в рамках десятого тура УПЛ:
«Мы знаем, что матч будет очень тяжелым, и подготовимся, как можно лучше. Мы хотим провести хороший матч и победить. Это очень важно в контексте борьбы за чемпионство.
У нас не так много времени между матчами для восстановления и подготовке к следующей игре. Но мы подстраиваемся под календарь и стараемся подходить к каждому поединку в наилучших кондициях. Главное – психологически мы полностью готовы.
Мы хорошо подготовились к матчу за Суперкубок. Были на высоком уровне, как тактически, так и физически. Команда проявила свои лучшие качества и смогла выиграть. Этот трофей добавил нам уверенности. При этом я не считаю, что воскресный матч будет похож на игру за Суперкубок. Каждая встреча отличается и имеет свои нюансы. «Динамо» учтет ошибки и, наверное, будет сильнее. Но и мы будем готовиться и сделаем все, чтобы победить».
В матче за Суперкубок «горняки» разгромили киевскую команду со счетом 3:0.
В чемпионате команды сыграют уже завтра, 3 октября, в 19:30. Если «Шахтер» снова одержит победу, то догонит «Динамо» по очкам. Сейчас у киевлян 25 очков, в то время как на счету дончан – 22.
Напомним, накануне игры с «горняками» защитник «Динамо» провел первый матч с прошлого лета.
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