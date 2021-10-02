Маркос Антонио: «Динамо» учтет ошибки, и будет сильнее, чем в Суперкубке»

Маркос Антонио / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от встречи с «Динамо» в рамках десятого тура УПЛ:

У нас не так много времени между матчами для восстановления и подготовке к следующей игре. Но мы подстраиваемся под календарь и стараемся подходить к каждому поединку в наилучших кондициях. Главное – психологически мы полностью готовы.

Мы хорошо подготовились к матчу за Суперкубок. Были на высоком уровне, как тактически, так и физически. Команда проявила свои лучшие качества и смогла выиграть. Этот трофей добавил нам уверенности. При этом я не считаю, что воскресный матч будет похож на игру за Суперкубок. Каждая встреча отличается и имеет свои нюансы. «Динамо» учтет ошибки и, наверное, будет сильнее. Но и мы будем готовиться и сделаем все, чтобы победить».