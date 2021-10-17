Марлон: «Идеи Де Дзерби похожи на те, что у Гвардиолы»
Защитник донецкого «Шахтера» Марлон рассказал AS о философии игры Роберто Де Дзерби:
«Он имеет фундаментальное значение для меня. Он позвал меня после ухода из «Барселоны», сказав: «Марлон, переходи в «Сассуоло», мы собираемся играть здесь в настоящий футбол и повеселиться». Так и произошло. Там были 3 хороших года, а теперь я с ним в «Шахтере».
Он не хочет играть лонгболлами, мяч в ногах – пам-пам-пам. Его идеи похожи на те, что у Гвардиолы. У Де Дзерби другой стиль, чем у итальянцев, но также правда в том, что в Италии также все меняется.
Я очень вырос с Де Дзерби в психологическом плане – и как игрок, и как человек.
Сегодня в футболе центральных защитников просят играть с мячом, а крайков – атаковать. Но нужно быть осторожными – никогда не терять место, которое нужно защищать, это суть позиции».
Защитник играл в «Барселоне», но не застал там Гвардиолу. Бразилец выступал за каталонцев с 2016 по 2018 год, а испанский специалист покинул «блаугранас» в 2012 году.
Ранее Марлон рассказал, каково было делить раздевалку с Лионелем Месси.
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