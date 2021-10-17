Марлон: «Идеи Де Дзерби похожи на те, что у Гвардиолы»

Марлон / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон рассказал AS о философии игры Роберто Де Дзерби:

Он не хочет играть лонгболлами, мяч в ногах – пам-пам-пам. Его идеи похожи на те, что у Гвардиолы. У Де Дзерби другой стиль, чем у итальянцев, но также правда в том, что в Италии также все меняется.

Я очень вырос с Де Дзерби в психологическом плане – и как игрок, и как человек.

Сегодня в футболе центральных защитников просят играть с мячом, а крайков – атаковать. Но нужно быть осторожными – никогда не терять место, которое нужно защищать, это суть позиции».