Марлон – о 0:5 с «Реалом»: «Иногда случаются неудачи, мы это переживем и восстановимся»

Защитник верит в идеи своего тренера

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал поражение от «Реала» (0:5) в матче Лиги чемпионов.

Вы давно знаете Де Дзерби. Может ли он поменяться, ведь играть в контроль против такой команды, как «Реал», это очень рискованно?

«Думаю, в таких матчах очень интересно, что у каждого тренера есть своя идея и понимание ведения игры. Он не должен менять свой стиль игры, он должен продолжать так играть. Это связано с характеристиками игроков, которые есть в «Шахтере». Мы любим доминировать в игре, прессинговать. Иногда случаются неудачи, мы это переживем и восстановимся».

«Шахтер» идет последним в своей группе.

«Горняки» еще не побеждали в этом розыгрыше ЛЧ.