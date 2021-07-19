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Марлон прокомментировал непростой жребий в квалификации ЛЧ

«Горнякам» придется бороться за место в престижном турнире
Футбол Украинская Премьер-лига
16:07
Марлон прокомментировал непростой жребий в квалификации ЛЧ
Марлон / фото - FootBoom

Сегодня прошла жеребьевка квалификационного раунда Лиги Чемпионов, где в третьем раунде отбора донецкому «Шахтеру» предстоит сыграть с бельгийским «Генком».

Новичок команды Марлон поделился ожиданиями от предстоящего противостояния:

«Генк» – хорошая команда. Это тот турнир, где простых команд нет. Мы должны понять это сразу, выиграть и пройти дальше».

Какие цели ставит Де Дзерби?

«ДНК всегда один и тот же – показывать самый лучший футбол. Без сомнений, тренерский штаб подготовит нас».

Марлона и других новичков «Шахтера» накануне официально представили болельщикам.

Сам бразилец также прокомментировал свой переход в украинский клуб.

Источник: Трибуна Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Марлон Генк

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