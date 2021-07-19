Педриньо: «Будем усердно работать, чтобы «Шахтер» выиграл максимальное количество титулов»
Марлон прокомментировал непростой жребий в квалификации ЛЧ
«Горнякам» придется бороться за место в престижном турнире
Марлон / фото - FootBoom
Сегодня прошла жеребьевка квалификационного раунда Лиги Чемпионов, где в третьем раунде отбора донецкому «Шахтеру» предстоит сыграть с бельгийским «Генком».
Новичок команды Марлон поделился ожиданиями от предстоящего противостояния:
«Генк» – хорошая команда. Это тот турнир, где простых команд нет. Мы должны понять это сразу, выиграть и пройти дальше».
Какие цели ставит Де Дзерби?
«ДНК всегда один и тот же – показывать самый лучший футбол. Без сомнений, тренерский штаб подготовит нас».
Марлона и других новичков «Шахтера» накануне официально представили болельщикам.
Сам бразилец также прокомментировал свой переход в украинский клуб.
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