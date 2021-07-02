Марлон рассказал, что понравилось больше всего в первом матче за «Шахтер»

Марлон / фото - FootBoom

Новичок «Шахтера» Марлон прокомментировал свой первый матч в футболке донецкого клуба, который завершился разгромной победой над австрийским «Санкт-Йоханом» со счетом 5:0:

Конечно, понемногу рождается взаимопонимание со всеми. С каждым днем мы прибавляем в этом. Удалось перенести это на практику и показать хорошую игру.

Сейчас самый высокий уровень усталости, но это составляющая футбольной жизни. Составляющая того, что будем успешными в будущем. Для успеха ты должен жертвовать – и это часть работы.

После спарринга останусь в отеле. Расслаблюсь, посмотрю Netflix, пообщаюсь с друзьями. Все в домашней атмосфере».