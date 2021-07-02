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Марлон рассказал, что понравилось больше всего в первом матче за «Шахтер»

Игрок дебютировал в игре против австрийской команды
Футбол Украинская Премьер-лига
07:50
Марлон рассказал, что понравилось больше всего в первом матче за «Шахтер»
Марлон / фото - FootBoom

Новичок «Шахтера» Марлон прокомментировал свой первый матч в футболке донецкого клуба, который завершился разгромной победой над австрийским «Санкт-Йоханом» со счетом 5:0:

«Очень обрадовался, что представлял «Шахтер». Для меня это большая честь и гордость. Разделил это со своими партнерами, тренерским штабом, персоналом. Понравилось переносить на практику то, что хотел. К тому же, мы победили.

Конечно, понемногу рождается взаимопонимание со всеми. С каждым днем мы прибавляем в этом. Удалось перенести это на практику и показать хорошую игру.

Сейчас самый высокий уровень усталости, но это составляющая футбольной жизни. Составляющая того, что будем успешными в будущем. Для успеха ты должен жертвовать – и это часть работы.

После спарринга останусь в отеле. Расслаблюсь, посмотрю Netflix, пообщаюсь с друзьями. Все в домашней атмосфере».

Этот матч также стал первым для Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера «Шахтера». Ранее наставник рассказал, что сподвигло его выбрать именно эту команду.

Напомним, «Шахтер» может покинуть конкурент Марлона по позиции.

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Марлон Роберто Де Дзерби

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