«Александрия» объявила о подписании воспитанника «Шахтера»
Марлон рассказал, что связывает его с Майклом Джексоном
У игрока есть кое-что общее с известным исполнителем
Марлон / фото - ФК Шахтер
Новоиспеченный защитник «Шахтера» Марлон раскрыл официальному сайту клуба тайну своего имени.
Как правильно ставить ударение в твоем имени? Есть Марлон Брандо.
«Да как хотите. Меня зовут Марлон (с ударением на А – прим.), потому что мама очень любила Майкла Джексона, а его брат – Марлон.
Марлона Брандо тоже знаю и уважаю».
Бразилец вслед за Роберто Де Дзерби перешел из «Сассуоло» в донецкий клуб.
Сегодня «Шахтер» помимо Марлона представил еще двух новичков команды.
Напомним, защитник прокомментировал непростой жребий «горняков» в квалификации Лиги Чемпионов.
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