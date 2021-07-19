Марлон: «В адаптации мне помогают абсолютно все в «Шахтере». Хотя сейчас сложно»

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Марлон Сантос прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в донецкую команду.

Коммуникация в «Шахтера», конечно, дается сложно. Впрочем, так было на первых этапах и в Барселоне, и в «Ницце», и в «Сассуоло». Но это только сначала. Потом ты потихоньку учишь язык, находишь взаимопонимание. Но, давайте будет откровенны, футбольный язык — один, поэтому неважно, какой ты национальности. Будем общаться все вместе без каких-либо проблем.

В адаптации мне помогают абсолютно все в «Шахтере». Не только бразильцы, но и украинцы. Тут все ребята приветливые. Я действительно был приятно удивлен, что меня так хорошо приняли здесь. В любом случае, всегда очень сложно приходить в другой клуб. Выделять кого-то одного не хочу — все ребята помогают и поддерживают».