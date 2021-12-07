Марлос покинет «Шахтер» и вернется в Бразилию
Марлос может воссоединиться с Тайсоном в Бразилии
«Интернасьонал» интересуется вингером «Шахтера»
Марлос и Тайсон / Фото: Футбол 24
Вингер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интернасьонал», сообщает UOL.
По информации источника, бразильский клуб не против пригласить к себе натурализованного украинца.
Отметим, что в «Интернасьонале» выступает Тайсон, который покинул «Шахтер» в прошлом сезоне.
Ранее стало известно, что Марлос после завершения контракта с «Шахтером» намерен вернуться в Бразилию.
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