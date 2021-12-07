Сегодня «Шахтер» проведет свой последний матч в Лиге чемпионов
Марлос покинет «Шахтер» и вернется в Бразилию
Полузащитник не продлит контракт с клубом
Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Марлос покинет команду зимой.
Хавбек откажет «горнякам» в продлении контракта. Он истекает в конце 2021 года.
Марлос решил вернуться в Бразилию, где собирается завершить карьеру. 33-летний игрок с 2014-го года выступает за «Шахтер».
Отметим, что в Украину он приехал в 2012-м году, перейдя в «Металлист». Уже оттуда он оказался в донецком клубе.
За это время он принял украинское гражданство и сыграл за сборную Украины.
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