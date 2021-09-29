Марлос все? В Сети распространяются слухи об уходе полузащитника из «Шахтера»

Ветеран «горняков» может вернуться на родину

Марлос / фото - ТК Футбол

Бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос вскоре может покинуть донецкий клуб.

В Сети активно распространяются слухи о скором уходе ветерана. По информации портала Lance, лидер «Шахтера» может перейти в «Сан-Паулу».

Контракт Марлоса с Шахтером заканчивается уже в декабре. Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин не исключает, что ветеран хочет вернуться на историческую родину. Полузащитник выступает в Украине почти 10 лет и даже успел сменить гражданство. Добавим, что в текущем сезоне Марлос провел 14 матчей (582 минуты на поле), оформив 2 гола и 4 ассиста.

Напомним, скоро в Киев должен вернуться Жуниор Мораес.