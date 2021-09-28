Мораес возвращается в Киев. Форвард не играл с апреля

Игрок «Шахтера» проходил восстановление на базе «Коринтианса»

Жуниор Мораес / фото - FootBoom

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес возвращается в Киев. По данным источника, игрок должен прибыть в столицу уже в среду, 29-го сентября.

Стоит отметить, что игрок не появлялся на поле с начала апреля этого года. Тогда, на одной из тренировок, нападающий получил травму крестообразных связок и отправился восстанавливаться в родную Бразилию.

По прогнозам, Мораес может появиться на поле уже в ближайший месяц, но точные даты пока неизвестны.

Сегодня, 28-го сентября, «горняки» сыграют против миланского «Интера».

Прямая трансляция матча «Шахтер» – «Интер» будет проведена на cтриминговой платформе MEGOGO на канале «Megogo Футбол 1». Начало – в 19:45.

В свою очередь, XSPORT.ua также будет следить за матчем «Шахтер» – «Интер» и проведет для вас текстовую трансляцию этого поединка.

Напомним, Де Дзерби высказался о предстоящем матче.