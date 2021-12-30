Довбык: «Пришли на фотосессию, все стоят, а Марлос спит»
Марлос вскоре подпишет контракт с бразильской командой
Он ведет переговоры с тремя клубами
Фото: ФК Шахтер
Экс-полузащитник «Шахтера» Марлос близок к подписанию контракта с бразильской командой.
Среди претендентов остались три команды – «Сан-Паулу», «Атлетико» Паранаэнсе и «Атлетико» Минейро. В ближайшее время игрок определится с клубом, сообщает Globoesporte.
У 33-летнего игрока также есть варианты в ОАЭ и Катаре, но он хочет завершить карьеру на родине. Марлос даже отказался от отпуска, чтобы побыстрее подписать контракт.
В декабре он ушел из «Шахтера», где провел 7 лет.