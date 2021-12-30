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Марлос вскоре подпишет контракт с бразильской командой

Он ведет переговоры с тремя клубами
Футбол В Европе
07:54
Марлос вскоре подпишет контракт с бразильской командой
Фото: ФК Шахтер

Экс-полузащитник «Шахтера» Марлос близок к подписанию контракта с бразильской командой.

Среди претендентов остались три команды – «Сан-Паулу», «Атлетико» Паранаэнсе и «Атлетико» Минейро. В ближайшее время игрок определится с клубом, сообщает Globoesporte.

У 33-летнего игрока также есть варианты в ОАЭ и Катаре, но он хочет завершить карьеру на родине. Марлос даже отказался от отпуска, чтобы побыстрее подписать контракт.

В декабре он ушел из «Шахтера», где провел 7 лет.

Андрей Усмонов
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Марлос

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