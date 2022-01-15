«Марсель» получил бан на два трансферных окна

Клуб наказали за переход двухлетней давности

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«Марсель» получил трансферный бан от FIFA на два следующих окна.

Клуб наказали за трансфер полузащитника Папы Гуйе из «Гавра» в 2020-м году.

Дело в том, что хавбек в том году ранее подписал 5-летний контракт с «Уотфордом». А через 17 часов он присоединился к «Марселю».

Самого игрока отстранили от футбола на 4 месяца. «Марсель» также будет вынужден выплатить английскому клубу компенсацию в размере 2,5 млн евро. «Уотфорд» же хочет получить 10 миллионов евро компенсации и также ждет суда в CAS.

Французы обжалуют решение FIFA в Спортивном арбитражном суде (CAS). Запрет на трансферы вступит в силу летом, сообщает RMC Sport.

Ранее трансферный бан получила «Десна».