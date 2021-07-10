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Марсело: «Быть капитаном «Реала» – сбывшаяся мечта

После ухода Рамоса капитанская повязка перешла к бразильцу
Футбол Примерa (Испания)
20:39
Марсело: «Быть капитаном «Реала» – сбывшаяся мечта
Марсело / фото - Goal

Этим летом мадридский «Реал» покинул многолетний капитан и лидер команды Серхио Рамос.

После ухода легендарного испанца капитанская повязка перешла к бразильскому латералю Марсело. Игрок поделился с изданием Marca своими ощущениями:

«Быть капитаном лучшего клуба в мире – огромная честь и ответственность. Я чувствую себя счастливчиком.

Я каждый день просыпаюсь с огромным энтузиазмом просто из-за того, что понимаю: я в «Реале». И с каждым сезоном энтузиазма все больше.

Я с нетерпением ожидаю начала сезона. С каждым годом я узнаю все больше, всегда есть что-то новое. И то, что теперь я капитан, – это сбывшаяся мечта».

Марсело стал игроком «Реала» еще в 2007 году, когда пришел на замену своему не менее легендарному соотечественнику Роберто Карлосу. Наступающий сезон станет для латераля уже 16-ым в составе «королевского клуба», что делает его главным старожилом команды.

Капитанская повязка перешла именно к Марсело из-за традиции «Реала», по которой капитаном становится тот игрок, который дольше всех выступает за клуб.

Но, скорее всего, на матчи в качестве капитана «сливочных» будет выводить Карим Бензема, ведь Марсело уже три года как находится в огромном игровом кризисе и потерял место в основном составе команды, уступив его Ферлану Менди. Игрок растерял форму, и выходя на поле не то что не может принести пользу команде, а банально вредит своей провальной игрой в защите.

Бразильца уже успели потеснить из состава Серхио Регилон (вскоре отправленный в «Тоттенхэм»), Менди, и даже 19-летний кантерано Мигель Гутьеррес, который в отсутствии Менди занимал место на левом краю защиты в концовке сезона.

Напомним, перешедший в ПСЖ Ашраф Хакими хочет вернуться в «Реал».

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Марсело Серхио Рамос

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