Куман: «Сделали все, что могли, в матче с «Реалом»
Марсело готов в скором времени вернуться в родной клуб
Бразилец отдал «Реалу» 15 лет карьеры
11:12
Марсело / Фото - Twitter
Защитник «Реала» Марсело покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, бразилец уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем желании уйти. В качестве причины назван недостаток игровой практики при Карло Анчелотти.
Марсело намерен вернуться во «Флуминенсе». Ожидается, что переход состоится в начале 2022 года.
Отметим, что в январе исполнится 15 лет с момента прихода защитника в клуб. За это время он провел 530 матчей, отличившись 38 голами и 101 результативной передачей.
Напомним, «Реал» без Марсело переиграл «Барселону» в «Эль Класико» (2:1).
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