Марсело готов в скором времени вернуться в родной клуб

Бразилец отдал «Реалу» 15 лет карьеры

Марсело / Фото - Twitter

Защитник «Реала» Марсело покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, бразилец уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем желании уйти. В качестве причины назван недостаток игровой практики при Карло Анчелотти.

Марсело намерен вернуться во «Флуминенсе». Ожидается, что переход состоится в начале 2022 года.

Отметим, что в январе исполнится 15 лет с момента прихода защитника в клуб. За это время он провел 530 матчей, отличившись 38 голами и 101 результативной передачей.

Напомним, «Реал» без Марсело переиграл «Барселону» в «Эль Класико» (2:1).