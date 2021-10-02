Марсьяль забил за МЮ впервые за 8 месяцев

Форвард отличился в воротах «Эвертона»

Энтон Марсьяль / Фото: Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Марсьяль забил за «красных дьяволов» впервые за 8 месяцев.

В последний раз Марсьяль забивал за МЮ 2-го февраля в матче с «Саутгемптоном» в АПЛ, он сделал дубль.

После этого Марсьяль не мог забить за МЮ в 15-ти матчах подряд.

Марсьяль поразил ворота «Эвертона» в 7-м туре АПЛ, но манкунианцы все равно не сумели победить (1:1).

Турнирная таблица АПЛ.