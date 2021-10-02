Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью. Как это было
Марсьяль забил за МЮ впервые за 8 месяцев
Форвард отличился в воротах «Эвертона»
2 октября 17:43
Энтон Марсьяль / Фото: Getty Images
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Марсьяль забил за «красных дьяволов» впервые за 8 месяцев.
В последний раз Марсьяль забивал за МЮ 2-го февраля в матче с «Саутгемптоном» в АПЛ, он сделал дубль.
После этого Марсьяль не мог забить за МЮ в 15-ти матчах подряд.
Марсьяль поразил ворота «Эвертона» в 7-м туре АПЛ, но манкунианцы все равно не сумели победить (1:1).
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