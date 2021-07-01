Мартинес: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»

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3 июля 21:50
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился сайту UEFA ожиданиями от матча против Италии в четвертьфинале Евро-2020.
«Италия будет атаковать с самой первой секунды. Она будет играть динамично и целеустремленно. Но каждый наш игрок знает свою задачу на поле. Хотя в матче с Португалией мы могли бы показать и более последовательный футбол.
Впрочем, на этой стадии турнира обычно не бывает настолько физически затратных, выматывающих матчей. К счастью, у нас есть достаточное количество дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре».
Матч состоится 2 июля.
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