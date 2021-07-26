Мартинес: «Месси делает все, чего не делают другие игроки»

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Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о Лионеле Месси. Его слова приводит Ole.

Месси делает все то, чего не делают остальные игроки. Мы должны получать от этого удовольствие и учиться у него.

Я никогда не забуду первый день в сборной, когда я в 20 лет попал в команду с ним. Он меня принял. Я смотрел, как он тренируется, и я сказал, что это мечта.

Месси очень рад победе в Кубке Америки, мы помогли ему утолить голод после проигранных финалов. Теперь он выиграл, и я очень рад за него».