Мартинес повезет сборную Бельгии на ЧМ-22

Вылет от Италии – не причина для увольнения

Роберто Мартинес / фото - AS

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт заявил, что место Роберто Мартинеса на посту главного тренера сборной Бельгии не поддается сомнениям, сообщает Sporza:

«Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но нет причин менять тренерский штаб. Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, так как в нашей ассоциации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки».

На чемпионате мира 2018 Мартинес вывел Бельгию в полуфинал турнира, где уступил лишь будущим чемпионам – сборной Франции. В матче за третье место «дьяволы» одолели англичан.

Многие ожидали, что после удачного Мундиаля команда пойдет дальше, и сможет полноценно побороться за трофей Евро-2020, тем более после того, как они выбили действующих чемпионов Европы сборную Португалии. Но, подопечные Мартинеса наткнулись на серьезное сопротивление со стороны итальянцев, которые на этом турнире пока что выигрывают в абсолютно каждом матче.

Напомним, Моуриньо считает, что Италия пройдет Испанию и выйдет в финал.