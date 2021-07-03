Мартинес: «Я не могу никого винить в поражении от Италии»

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился сайту UEFA мыслями о вылете от Италии (1:2) в четвертьфинале Евро-2020.

Отмечу соперника. В первом тайме Италия лучше адаптировалась под условия игры. Мы могли угрожать им в контратаках. Во втором тайме мы играли более интенсивно и создали моменты, чтобы сравнять. Второй гол дал бы нам хороший импульс. Но я не могу никого винить.

Останусь ли я в сборной – сложный вопрос для такого момента, я в огромном разочаровании. Говорить на эмоциях не хочу. После игры рассуждать на такие вопросы слишком рано».