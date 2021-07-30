Матч «Динамо» против «Вереса» обслужит арбитр из Киевской области
Определились арбитры матчей второго тура украинской Премьер-лиги. Об это сообщает официальный сайт УАФ.
УПЛ, 2 тур
30 июля, пятница
19:00, «Львов» – «Шахтер. Николай Балакин (Киевская область)
21:00, «Колос» – «Металлист 1925». Александр Шандор (Львов)
31 июля, суббота
17:00, «Минай» – «Александрия». Виталий Романов (Днепр)
19:30, «Черноморец» – «Днепр-1». Виктор Копиевский (Кропивницкий)
1 августа, воскресенье
17:00, «Мариуполь» – «Десна». Ярослав Козык (Мукачево)
19:30, «Динамо» – «Верес». Денис Шурман (Киевская область)
19:30, «Ворскла» – «Рух». Евгений Арановский (Киев)
2 августа, понедельник
19:30, «Ингулец» – «Заря». Сергей Бойко (Киевская область)
Ранее стало известно, когда в Украине снова будет работать VAR.
Комментарии 0