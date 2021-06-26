Матч Франция – Швейцария обслужат аргентинские арбитры

Также известны судьи на встречу Хорватии и Испании

Фернандо Раппалини / Фото: Twitter

Стали известны бригады арбитров на матчи 1/8 финала Евро-2020, которые состоятся 28-го июня. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Главным арбитром матча Франция – Швейцария будет Фернандо Рапаллини. Его ассистенты – Хуан Пабло Белатти и Диего Ямиль Бонфа. Все они представляют Аргентину.

Матч Испания – Хорватия обслужат арбитры из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Его помощники – Бахаттын Дуран и Турик Энгюн.

Прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020: Англия и Бельгия вылетят, Украина пройдет дальше.