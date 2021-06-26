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Матч Франция – Швейцария обслужат аргентинские арбитры
Также известны судьи на встречу Хорватии и Испании
Фернандо Раппалини / Фото: Twitter
Стали известны бригады арбитров на матчи 1/8 финала Евро-2020, которые состоятся 28-го июня. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
Главным арбитром матча Франция – Швейцария будет Фернандо Рапаллини. Его ассистенты – Хуан Пабло Белатти и Диего Ямиль Бонфа. Все они представляют Аргентину.
Матч Испания – Хорватия обслужат арбитры из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Его помощники – Бахаттын Дуран и Турик Энгюн.
Прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020: Англия и Бельгия вылетят, Украина пройдет дальше.
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