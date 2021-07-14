Матч Италии с Аргентиной будет проведен в честь Марадоны

Игра пройдет в следующем году

Фото: AFP

Сборные Италии и Аргентины проведут товарищеский матч.

Власти Аргентины согласились на идею проведения игры между победителями Копа Америка и Евро. В Италии также готовы к организации встречи.

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, сообщает CalcioMercato. Матч пройдет в 2022-м году.

Также сообщается, что игра будет посвящена в память о Диего Марадоне. Другие подробности пока неизвестны.