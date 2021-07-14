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Матч Италии с Аргентиной будет проведен в честь Марадоны

Игра пройдет в следующем году
Футбол В мире
10:48
Матч Италии с Аргентиной будет проведен в честь Марадоны
Фото: AFP

Сборные Италии и Аргентины проведут товарищеский матч.

Власти Аргентины согласились на идею проведения игры между победителями Копа Америка и Евро. В Италии также готовы к организации встречи.

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, сообщает CalcioMercato. Матч пройдет в 2022-м году.

Также сообщается, что игра будет посвящена в память о Диего Марадоне. Другие подробности пока неизвестны.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Италии (футбол) сборная Аргентины (футбол)

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