Динамо проведет контрольный матч с чемпионом Италии
Матч Италии с Аргентиной будет проведен в честь Марадоны
Игра пройдет в следующем году
Фото: AFP
Сборные Италии и Аргентины проведут товарищеский матч.
Власти Аргентины согласились на идею проведения игры между победителями Копа Америка и Евро. В Италии также готовы к организации встречи.
Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, сообщает CalcioMercato. Матч пройдет в 2022-м году.
Также сообщается, что игра будет посвящена в память о Диего Марадоне. Другие подробности пока неизвестны.