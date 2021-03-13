Матч «Львов» – «Шахтер» состоится в Харькове

ОСК Металлист / Фото: Мой Харьков

Матч 19-го тура УПЛ «Львов» – «Шахтер» состоится в Харькове, на стадионе ОСК «Металлист», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, причина такого решения – запрет УАФ проводить ближайшие матчи чемпионата Украины на «Арене Львов», где в скором времени будут проведены несколько встреч сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 (против Финляндии и Казахстана в конце марта). Это делается для того, чтобы не нагружать газон арены.

Именно из-за этого матч 18-го тура УПЛ «Львов» – «Рух» перенесли на неопределенную дату. Известно также, что «Львову» не удалось договориться со стадионом «Украина» о проведении матча с «Шахтером», поэтому игра состоится в Харькове.

Турнирная таблица УПЛ.