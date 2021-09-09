Матч «Мариуполь» – «Шахтер» перенесен в неожиданное место

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Матч восьмого тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» – «Шахтер» перенесен в Ковалевку на арену «Колос». Стадион им В. Бойко не сможет принять встречу. Об этом сообщает пресс-служба «азовцев».

В этот игровой день наша команда сыграет с «Шахтером». Эта игра назначена на 18-е сентября. Начало в 17:00. Матч должен был пройти в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко. Однако стадион не сможет принять этот матч в указанную дату.

Наш Клуб получил письмо от Коммунального учреждения ГСК «Азовец» о том, что в период с 15-го по 20-е сентября 2021 года на стадионе имени В.С.Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион. В связи с этим проведение любого официального мероприятия на стадионе в этот период невозможно!

ФК «Мариуполь» обратился в Дирекцию Премьер-лиги и ФК «Шахтер» с просьбой об «обмене» матчей, то есть игру 8-го тура провести на поле «горняков», а поединок второго круга (23-й тур) уже сыграть в Мариуполе. Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу нашего Клуба. Таким образом, матч 8-го тура между «горняками» и азовцами состоится в Ковалевке (Киевская область) на стадионе «Колос».

Друзья, мы приносим Вам свои искренние извинения в связи с переносом матча с «Шахтером» и просим Вас с пониманием отнестись к сложившейся непредвиденной ситуации. Матч «Мариуполь» — «Шахтер» обязательно пройдет на стадионе имени В.С.Бойко, но не 18-го сентября, а 2-го апреля 2022 года!