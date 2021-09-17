Маркевич вызовет игроков юнирского состава на матч «Мариуполя» с «Шахтером»
Матч «Мариуполь» – «Шахтер» пройдет без VAR
Назначены арбитры на восьмой тур УПЛ
Фото - ФК Шахтер
Назначены арбитры на матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
УПЛ, 8 тур
17 сентября, пятница
«Десна» – «Рух» – Владимир Новахатный
18 сентября, суббота
«Ингулец» – «Колос» – Виталий Романов
«Мариуполь» – «Шахтер» – Юрий Иванов
«Днепр-1» – «Верес» – Игорь Пасхал. Арбитр VAR – Сергей Бойко
«Динамо» – «Александрия» – Дмитрий Кривушкин. Арбитр VAR – Андрей Коваленко
19 сентября, воскресенье
«Ворскла» – «Минай» – Екатерина Монзуль
«Заря» – «Черноморец» – Евгений Арановский
«Львов» – «Металлист 1925» – Николай Балакин
Ранее матч «Мариуполь» – «Шахтер» был перенесен в неожиданное место.
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