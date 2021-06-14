Матч Нидерланды – Украина вошел в историю чемпионатов Европы

Команды забили 5 мячей после перерыва

Фото: UEFA

Матч 1-го тура группового раунда Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2) вошел в историю чемпионатов Европы, сообщает Opta.

По информации источника, никогда ранее в финальной части Евро после счета 0:0 в 1-м тайме не было забито 5 мячей во 2-й половине встречи.

Напомним, сборная Нидерландов забила 2 быстрых мяча в начале 2-го тайма, затем Украина отыграла 2 мяча за 4 минуты, но в концовке встреч команда Франка де Бура вышла вперед.

Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.