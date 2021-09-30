Матч Первой лиги «Волынь» – «Полесье» перенесен из-за коронавируса

У житомирской команды вспышка COVID-19 и эпидемия травм





Юрий Калитвинцев / Фото: Футбол 24

Матч 11-го тура Первой лиги между «Волынью» и «Полесьем» перенесен из-за вспышки COVID-19 в житомирской команде. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Луцка.



О новой дате поединка будет объявлено позже. Но ПФЛ сама назначит новую дату, если клубы не договорятся до 7 октября.

На текущий момент известно. Что пять представителей «Полесья» сдали положительные тесты на коронавирус, еще у пяти симптомы COVID-19. Также у пяти футболистов «Полесья» травмы, у двоих Орви, и еще один дисквалифицирован.

Напомним, именно с «Полесьем» первые очки в сезоне потерял «Металлист».