Матч против Нидерландов стал юбилейным для Зинченко за сборную

Лишь 28 игроков провели больше игр за национальную команду Украины

Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе на матч группы C на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Встреча стала для хавбека юбилейной в футболке «сине-желтых», сообщает пресс-служба УАФ.

Футболист «Манчестер Сити» провел уже 40 поединков за национальную команду. Такой показатель позволяет ему занять 29-ю строчку в списке «гвардейцев» сборной Украины.

Вингер Андрей Ярмоленко сыграл 95-й матч. Отрыв голкипера Андрея Пятова от представителя «Вест Хэма» сократился до двух игр.

Ранее Зинченко отметил, что по игре с Нидерландами нужно было вырывать хотя бы ничью.