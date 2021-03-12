«Рома» не заслужила 3:0 после первого матча. «Шахтер» должен был забивать
Матч против «Ромы» стал юбилейным для Марлоса
Хавбек играет в Украине с 2012 года
Марлос / Фото: shakhtar.com
Матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» стал 350-м в украинской карьере хавбека «Шахтера» Марлоса.
Игрок провел 255 матчей в футболке «горняков». Еще 75 раз полузащитник появлялся на поле в форме «Металлиста». 20 матчей натурализованный бразилец провел за сборную Украины. 245 матчей футболист провел в национальных первенствах, 85 – в еврокубках.
В следующим матче «Шахтер» примет «Десну» в рамках 18-го тура УПЛ.
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