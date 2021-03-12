Матч против «Ромы» стал юбилейным для Марлоса

Марлос / Фото: shakhtar.com

Матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» стал 350-м в украинской карьере хавбека «Шахтера» Марлоса.

Игрок провел 255 матчей в футболке «горняков». Еще 75 раз полузащитник появлялся на поле в форме «Металлиста». 20 матчей натурализованный бразилец провел за сборную Украины. 245 матчей футболист провел в национальных первенствах, 85 – в еврокубках.

В следующим матче «Шахтер» примет «Десну» в рамках 18-го тура УПЛ.