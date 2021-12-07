Матч против «Шерифа» – очередная иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными

Прямо сейчас сильнейшая команда Украины – очень нестабильна и неустойчива

Послесловие

Роберто Де Дзерби / Фото: пресс-служба Шахтера

Завершился мрачный еврокубковый сезон для «Шахтера». Возможно, худший за все время президентства Рината Ахметова (то есть, с начала серьезных денежных вливаний в клуб). Лишь 2 набранных очка в 6-ти матчах группового раунда ЛЧ, отсутствие побед и последнее место в группе.

Завершилась эта Лига чемпионов для донецкой команды не менее мрачно – упущенной победой над «Шерифом» (1:1) в Киеве. Хотя, даже если бы гола команды Юрия Вернидуба за несколько мгновений до финального свистка не было, вряд ли бы впечатление от еврокубкового сезона «Шахтера» улучшилось. Как и от этого матча.

Обзор матча «Шахтер» – «Шериф» (1:1)

«Шахтер» имел все предпосылки для того, чтобы наконец-то достичь сегодня победы. Соперник – не выше условных «Зари» и «Ворсклы» в УПЛ, будем откровенны (что в итоге и доказала игра). Отсутствие турнирного давления. Собственное поле. Да и возможность добыть первую победу в ЛЧ в групповом этапе – чем не мотивация? Возможно, вы скажете, что «Шахтеру» в этом матче просто не повезло: создали уйму моментов, но так бывает – мяч просто не лезет в ворота. И частично будете правы. Но лишь частично. Проблемы «Шахтера» при Де Дзерби гораздо более глобальные, нежели обычная нереализация.

Но обо всем по порядку.

Де Дзерби (что было ожидаемо) сильно ротировал состав, выпустя на поле сразу 7 украинцев (вместе с натурализованным Марлосом). Такое количество украинских исполнителей в этом сезона со старта Де Дзерби еще не выпускал.

Это порадовало. Как и порадовало то, что со старта «Шахтер», даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, активно бежал вперед и был заряжен на победу. Это было видно по движению футболистов на поле.



«Шахтер» классно атаковал, создавал опасные моменты, и, будем откровенны, должен был забивать несколько мячей еще в первом тайме. А огненная пятиминутка в концовке первой половины встречи (в которой «Шахтер» и забил), могла заканчиваться для нас более приятно. Например, счетом 2:0 или 3:0 перед перерывом.

Отдельно хочется отметить гол Фернандо. На первый взгляд – обычный трудовой мяч в стиле форварда, но здесь прекрасно все: и голевая передача от Кривцова, и то, как Фернандо принял мяч, и его разворот, и толчок мяча бразильцем в последнее мгновение.

И вот начался 2-й тайм. Сначала казалось, что все под контролем «Шахтера», но «Шериф» периодически начал укалывать «горняков», чего команда Вернидуба не делала в первом тайме.

И «Шахтер» все больше начинал напоминать свою же версию потерянной и психологически уязвимой команды в этом сезоне еврокубков.

«Шахтер» будто проигрывал «Шерифу» психологическую борьбу. Моменты украинской команды никуда не делись, нет. Их было много, но «горняки» не забивали.

«Шахтер» просто начал принимать слишком много неправильных решений. И все это сопровождалось под активные, уже привычные нам жестикуляции Де Дзерби, который вроде и пытается завести этим своих подопечных, но это не работает. Как не работало ни в одном из ключевых матчей «Шахтера» в этом сезоне. Харизма Де Дзерби действует как-то неправильно, будто в обратную сторону.

Сейчас большую популярность набрал термин «токсичность». Так вот, Де Дзерби является неким токсиком для «Шахтера» в критичные моменты. И со стороны кажется, что он не чувствует команду. И его настроение передается футболистам. И сейчас кажется, что главная проблема этого «Шахтера» – в психологии. Попробуем привести примеры. Вот одна из множества перспективных контратак, которую техничные игроки «Шахтера» (в несколько раз техничнее футболистов «Шерифа») запороли.

Тете бежит с мячом, выход 5 в 3. У бразильца есть сразу 3 варианта для передачи (неприкрытые Соломон и Додо на флангах, а также на Марлоса, который здесь исполняет роль форварда, сместившись с позиции ложной девятки).

Но Тете просто упускает момент, передерживает мяч и отдает передачу тогда, когда все перекрыто. Что помешало бразильцу принять решению раньше (с учетом его невероятной техники)?

И это лишь один случай из многих. Футболисты «Шахтера» будто не уверены в себе.

Еще один показательный момент, который явно на совести Де Дзерби. Тренер решил дать дебютировать в ЛЧ резервному вратарю Алексею Шевченко. Хорошо, но почему бы не выпустить его в стартовом составе? Ведь турнирной мотивации уже нет. Но Де Дзерби выпускает Шевченко тогда, когда счет шаткий, а «Шериф» нагнетает. Просто максимально неподходящий для этого момент и волнительный для человека, который впервые в карьере выйдет на матч ЛЧ. И по перепуганным глазам голкипера это видно.

А затем это передалось и на его действия. В простой ситуации Шевченко не сумел забрать мяч в руки, а пропустил его между ног. Хорошо, что сзади не было футболистов «Шерифа».

Де Дзерби будто передает неуверенность и свои нервы футболистам «Шахтера». Не заводит их, к чему он стремится, а давит на них психологически. Создается обратный эффект.

Де Дзерби нужно научиться чувствовать команду. У этого «Шахтера» есть все: бюджет и финансовая подушка, тренер с интересными идеями, самый качественный в Украине состав. И с командой Вернидуба дончане сыграли так, как нужно. Но «химии» между итальянским наставником и футболистами пока нет. Если она так и не появится – то сторонам нет смысла продолжать сотрудничество.