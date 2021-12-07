Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Матч против «Шерифа» – очередная иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными

Прямо сейчас сильнейшая команда Украины – очень нестабильна и неустойчива
Футбол Лига чемпионов UEFA
01:55
Матч против «Шерифа» – очередная иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными Послесловие
Роберто Де Дзерби / Фото: пресс-служба Шахтера

Завершился мрачный еврокубковый сезон для «Шахтера». Возможно, худший за все время президентства Рината Ахметова (то есть, с начала серьезных денежных вливаний в клуб). Лишь 2 набранных очка в 6-ти матчах группового раунда ЛЧ, отсутствие побед и последнее место в группе.

Завершилась эта Лига чемпионов для донецкой команды не менее мрачно – упущенной победой над «Шерифом» (1:1) в Киеве. Хотя, даже если бы гола команды Юрия Вернидуба за несколько мгновений до финального свистка не было, вряд ли бы впечатление от еврокубкового сезона «Шахтера» улучшилось. Как и от этого матча.

Обзор матча «Шахтер» – «Шериф» (1:1)

«Шахтер» имел все предпосылки для того, чтобы наконец-то достичь сегодня победы. Соперник – не выше условных «Зари» и «Ворсклы» в УПЛ, будем откровенны (что в итоге и доказала игра). Отсутствие турнирного давления. Собственное поле. Да и возможность добыть первую победу в ЛЧ в групповом этапе – чем не мотивация? Возможно, вы скажете, что «Шахтеру» в этом матче просто не повезло: создали уйму моментов, но так бывает – мяч просто не лезет в ворота. И частично будете правы. Но лишь частично. Проблемы «Шахтера» при Де Дзерби гораздо более глобальные, нежели обычная нереализация.

Но обо всем по порядку.

Де Дзерби (что было ожидаемо) сильно ротировал состав, выпустя на поле сразу 7 украинцев (вместе с натурализованным Марлосом). Такое количество украинских исполнителей в этом сезона со старта Де Дзерби еще не выпускал.

Это порадовало. Как и порадовало то, что со старта «Шахтер», даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, активно бежал вперед и был заряжен на победу. Это было видно по движению футболистов на поле.

«Шахтер» классно атаковал, создавал опасные моменты, и, будем откровенны, должен был забивать несколько мячей еще в первом тайме. А огненная пятиминутка в концовке первой половины встречи (в которой «Шахтер» и забил), могла заканчиваться для нас более приятно. Например, счетом 2:0 или 3:0 перед перерывом.

Отдельно хочется отметить гол Фернандо. На первый взгляд – обычный трудовой мяч в стиле форварда, но здесь прекрасно все: и голевая передача от Кривцова, и то, как Фернандо принял мяч, и его разворот, и толчок мяча бразильцем в последнее мгновение.

И вот начался 2-й тайм. Сначала казалось, что все под контролем «Шахтера», но «Шериф» периодически начал укалывать «горняков», чего команда Вернидуба не делала в первом тайме.

И «Шахтер» все больше начинал напоминать свою же версию потерянной и психологически уязвимой команды в этом сезоне еврокубков.

«Шахтер» будто проигрывал «Шерифу» психологическую борьбу. Моменты украинской команды никуда не делись, нет. Их было много, но «горняки» не забивали.

«Шахтер» просто начал принимать слишком много неправильных решений. И все это сопровождалось под активные, уже привычные нам жестикуляции Де Дзерби, который вроде и пытается завести этим своих подопечных, но это не работает. Как не работало ни в одном из ключевых матчей «Шахтера» в этом сезоне. Харизма Де Дзерби действует как-то неправильно, будто в обратную сторону. 

Сейчас большую популярность набрал термин «токсичность». Так вот, Де Дзерби является неким токсиком для «Шахтера» в критичные моменты. И со стороны кажется, что он не чувствует команду. И его настроение передается футболистам. И сейчас кажется, что главная проблема этого «Шахтера» – в психологии. Попробуем привести примеры. Вот одна из множества перспективных контратак, которую техничные игроки «Шахтера» (в несколько раз техничнее футболистов «Шерифа») запороли.

Тете бежит с мячом, выход 5 в 3. У бразильца есть сразу 3 варианта для передачи (неприкрытые Соломон и Додо на флангах, а также на Марлоса, который здесь исполняет роль форварда, сместившись с позиции ложной девятки).

Но Тете просто упускает момент, передерживает мяч и отдает передачу тогда, когда все перекрыто. Что помешало бразильцу принять решению раньше (с учетом его невероятной техники)?

И это лишь один случай из многих. Футболисты «Шахтера» будто не уверены в себе.

Еще один показательный момент, который явно на совести Де Дзерби. Тренер решил дать дебютировать в ЛЧ резервному вратарю Алексею Шевченко. Хорошо, но почему бы не выпустить его в стартовом составе? Ведь турнирной мотивации уже нет. Но Де Дзерби выпускает Шевченко тогда, когда счет шаткий, а «Шериф» нагнетает. Просто максимально неподходящий для этого момент и волнительный для человека, который впервые в карьере выйдет на матч ЛЧ. И по перепуганным глазам голкипера это видно.

А затем это передалось и на его действия. В простой ситуации Шевченко не сумел забрать мяч в руки, а пропустил его между ног. Хорошо, что сзади не было футболистов «Шерифа».

Де Дзерби будто передает неуверенность и свои нервы футболистам «Шахтера». Не заводит их, к чему он стремится, а давит на них психологически. Создается обратный эффект.

Де Дзерби нужно научиться чувствовать команду. У этого «Шахтера» есть все: бюджет и финансовая подушка, тренер с интересными идеями, самый качественный в Украине состав. И с командой Вернидуба дончане сыграли так, как нужно. Но «химии» между итальянским наставником и футболистами пока нет. Если она так и не появится – то сторонам нет смысла продолжать сотрудничество.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Шериф

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Шахтер» пропустил от «Шерифа» Вернидуба на последних секундах и завершил Лигу чемпионов без побед
«Шахтер» пропустил от «Шерифа» Вернидуба на последних секундах и завершил Лигу чемпионов без побед
Футбол Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:55
1
Лига чемпионов. «Шахтер» и «Шериф» сыграли вничью. Как это было
Лига чемпионов. «Шахтер» и «Шериф» сыграли вничью. Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:52
Сразу 7 украинцев выйдут в стартовом составе «Шахтера» на матч с «Шерифом»
Сразу 7 украинцев выйдут в стартовом составе «Шахтера» на матч с «Шерифом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
7 декабря 20:57
Марлос может воссоединиться с Тайсоном в Бразилии
Марлос может воссоединиться с Тайсоном в Бразилии
Футбол Украинская Премьер-лига
7 декабря 20:27
Вернидуб: «Я расстроен, что «Динамо», «Шахтер» и «Заря» так выступили в еврокубках в этом году»
Вернидуб: «Я расстроен, что «Динамо», «Шахтер» и «Заря» так выступили в еврокубках в этом году»
Футбол Лига чемпионов UEFA
7 декабря 19:33
«Шахтер» U-19 вколотил шесть безответных мячей ровесникам из «Шерифа» в Юношеской лиге UEFA
«Шахтер» U-19 вколотил шесть безответных мячей ровесникам из «Шерифа» в Юношеской лиге UEFA
Футбол Лига чемпионов UEFA
7 декабря 14:06

Новости: Футбол

Матч против «Шерифа» – очередная иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными
Послесловие
Матч против «Шерифа» – очередная иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными
Лига чемпионов UEFA
01:55
Три удаления и три гола после 90-й минуты. «Атлетико» на выезде победил «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ
Три удаления и три гола после 90-й минуты. «Атлетико» на выезде победил «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
00:48
«Реал» переиграл «Интер» на «Бернабеу» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места
«Реал» переиграл «Интер» на «Бернабеу» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места
Лига чемпионов UEFA
00:35
Дортмундская «Боруссия» разнесла «Бешикташ», но вылетела в Лигу Европы
Дортмундская «Боруссия» разнесла «Бешикташ», но вылетела в Лигу Европы
Лига чемпионов UEFA
00:24
«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
Лига чемпионов UEFA
00:09
«Шахтер» пропустил от «Шерифа» Вернидуба на последних секундах и завершил Лигу чемпионов без побед
«Шахтер» пропустил от «Шерифа» Вернидуба на последних секундах и завершил Лигу чемпионов без побед
Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:55
Лига чемпионов. «Шахтер» и «Шериф» сыграли вничью. Как это было
Лига чемпионов. «Шахтер» и «Шериф» сыграли вничью. Как это было
Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:52
Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:15
Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»
Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»
Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:12
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
1
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:34
«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 17:43
3
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00