«Шахтер» пропустил от «Шерифа» Вернидуба на последних секундах и завершил Лигу чемпионов без побед

«Горняки» набрали лишь 2 очка в 6-ти матчах

Фото: пресс-служба Шахтера

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» принимал «Шериф». Ни одна из команд не имела турнирной мотивации, «Шахтер» точно вылетел из еврокубков, а «Шериф» точно сыграет в Лиге Европы.

«Горняки» на правах хозяев поля начали активнее, но им постоянно чего-то не хватало. Затем «Шахтер» провел очень мощную концовку 1-го тайма, где мог забивать и не раз, но получилось лишь единожды – Фернандо отличился после паса от Кривцова. Это второй мяч «Шахтера» в этой ЛЧ.

Во 2-м тайме картина на поле не поменялась. «Шахтер» нагнетал, а «Шериф» искал свои шансы на контратаках. Казалось, что команды больше не забьют, но «Шериф» умудрился сравнять счет на последних секундах встречи, отличился Николов.

1:1, «Шахтер» так ни разу и не победил в этой Лиге чемпионов. «Горняки» с 2-мя очками заканчивают группу последними. У «Шерифа» 7 очков и 3 место.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Шахтер» – «Шериф» 1:1

Голы: Фернандо, 42 – Николов, 90+4

«Шахтер»: Пятов, Шевченко, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Фернандо Педро (Мудрик, 46).

«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 46), Тилль, Бруно, Аддо, Траоре, Янсане.

Предупреждения: Фернандо (10), Аддо (18), Мудрик (78), Дуланто (83).

Обзор матча: