Матч с Боснией принес сборной Украины исторический антирекорд

До 77-й минуты «сине-желтые» были близки к тому, чтобы прервать неприятную серию

Фото - ФК Динамо Киев

Сборная Украины сумела открыть счет в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Однако на 77-й минуте Анель Ахмедходжич установил окончательный счет встречи – 1:1.

Таким образом, «сине-желтые» установили абсолютный антирекорд по количеству игр подряд с пропущенными мячами. Таких в пассиве команды уже десять.

Украина уступила Нидерландам (2:3), Австрии (0:1) и Англии (0:4), сыграла вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1), Чехией (1:1) и Боснией (1:1), а также победила Северную Македонию (2:1), Швецию (2:1) и Финляндию (2:1). В последний раз сухими ворота «сине-желтых» оставались 7 июня в товарищеском матче с Кипром (4:0).

Ранее президент УАФ Андрей Павелко рассказал о статусе Александра Петракова в сборной Украины.