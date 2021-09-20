Матч с «Николаевом» в Кубке Украины «Рух» проведет без главного тренера

Кучук отправился в Минск

Леонид Кучук / Фото - Рух Львов

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук не сможет присутствовать на следующем матче команды. Его львовяне проведут в рамках 1/16 финала Кубка Украины против «Николаева».

Специалист был вынужден отправиться в Минск в связи с семейными обстоятельствами. В возрасте 88 лет ушла из жизни мать тренера.

В игре с «Николаевом» командой будет руководить ассистент Кучука Виталий Романюк. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в матче УПЛ «Рух» уступил «Десне» (0:1).