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Матч с «Николаевом» в Кубке Украины «Рух» проведет без главного тренера

Кучук отправился в Минск
Футбол Украинская Премьер-лига
21:47
Матч с «Николаевом» в Кубке Украины «Рух» проведет без главного тренера
Леонид Кучук / Фото - Рух Львов

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук не сможет присутствовать на следующем матче команды. Его львовяне проведут в рамках 1/16 финала Кубка Украины против «Николаева».

Специалист был вынужден отправиться в Минск в связи с семейными обстоятельствами. В возрасте 88 лет ушла из жизни мать тренера.

В игре с «Николаевом» командой будет руководить ассистент Кучука Виталий Романюк. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в матче УПЛ «Рух» уступил «Десне» (0:1).

Сергей Стаднюк
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Теги

Леонид Кучук Рух МФК Николаев

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