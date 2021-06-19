Киммих: «Хотим показать слабые стороны Португалии»
Матч с Португалией Германия вновь начнет без чистого форварда
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Фото - DFB
Сборная Германии во втором туре группового этапа Евро-2020 на «Арене Мюнен» встретится с Португалией. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Главный тренер «бундестим» Йоахим Лев и наставник пиренейцев Фернанду Сантуш определились с составами на игру. Примечательно, что «маншафт» снова выйдут без чистого форварда.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Португалия – Германия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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