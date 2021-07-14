Харьков может стать претендентом на проведение Суперкубка UEFA
Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020
UEFA выделил семь самых запоминающихся поединков чемпионата Европы
16:48
Фото - УАФ
Пресс-служба UEFA назвала семь самых зрелищных матчей Евро-2020. В их число вошел и поединок Нидерланды – Украина (3:2) на групповом этапе турнира.
Напомним, подопечные Андрея Шевченко в той встречи сумели отыграться с 0:2. Однако в самой концовке команде Франка де Бура удалось забить вновь.
Также в числе лучших поединков были названы: Португалия – Германия 2:4 (групповой этап), Германия – Венгрия 2:2 (групповой этап), Хорватия – Испания 3:5 (1/8), Франция – Швейцария 3:3, 4:5 – пен. (1/8), Бельгия – Италия 1:2 (1/4), Испания – Италия 1:1, 2:4 – пен. (1/2).
Ранее стало известно, что гол Андрея Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020.
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