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Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020

UEFA выделил семь самых запоминающихся поединков чемпионата Европы
Футбол Сборная Украины
16:48
Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020
Фото - УАФ

Пресс-служба UEFA назвала семь самых зрелищных матчей Евро-2020. В их число вошел и поединок Нидерланды – Украина (3:2) на групповом этапе турнира.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко в той встречи сумели отыграться с 0:2. Однако в самой концовке команде Франка де Бура удалось забить вновь.

Также в числе лучших поединков были названы: Португалия – Германия 2:4 (групповой этап), Германия – Венгрия 2:2 (групповой этап), Хорватия – Испания 3:5 (1/8), Франция – Швейцария 3:3, 4:5 – пен. (1/8), Бельгия – Италия 1:2 (1/4), Испания – Италия 1:1, 2:4 – пен. (1/2).

Ранее стало известно, что гол Андрея Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

UEFA Нидерланды - Украина сборная Нидерландов (футбол)

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