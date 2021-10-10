Матч Украина – Босния и Герцеговина обслужит немецкая бригада арбитров

Важнейшая встреча для двух команд состоится 12-го октября во Львове

Феликс Цвайер / Фото: Twitter

Стала известна бригада арбитров на матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной, сообщает пресс-служба УАФ.

Главный рефери матча – Феликс Цвайер из Германии. Его ассистенты – Марко Ахмюллер, Кристиан Диц (оба – Германия). Четвертый судьей будет Свен Яблонски из Германии.

Арбитр VAR – Бастиан Данкерт, его помощник – Ян Зайдель (оба из Германии).

Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной во вторник, 12-го октября.

Онлайн трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина.