Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция
Матч Украина – Босния и Герцеговина обслужит немецкая бригада арбитров
Важнейшая встреча для двух команд состоится 12-го октября во Львове
10 октября 14:55
Феликс Цвайер / Фото: Twitter
Стала известна бригада арбитров на матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной, сообщает пресс-служба УАФ.
Главный рефери матча – Феликс Цвайер из Германии. Его ассистенты – Марко Ахмюллер, Кристиан Диц (оба – Германия). Четвертый судьей будет Свен Яблонски из Германии.
Арбитр VAR – Бастиан Данкерт, его помощник – Ян Зайдель (оба из Германии).
Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной во вторник, 12-го октября.
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