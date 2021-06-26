Матч Украина – Россия может состояться при трех условиях

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Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что должно случиться, что бы состоялся матч между сборными Украины и России:

Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.

А еще после того, как наши ведущие команды, «Шахтер» и «Заря», а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, «Таврия», сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на «Донбасс Арене» в Донецке, на «Авангарде» в Луганске, на «Локомотиве» в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает «Шахтер», а первым представителем Украины была «Таврия», а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет «Заря», и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них».