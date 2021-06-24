Павелко: «Сборная продемонстрировала сильный характер»
ПФЛ выдвинула Павелко на выборы президента УАФ
У нынешнего президента есть поддержка УПЛ и ПФЛ
Андрей Павелко / Фото: УАФ
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) проголосовала за выдвижение Андрея Павелко
кандидатом на выборы президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Отметим, что Павелко лично посетил заседание ПФЛ.
Выборы планируют провести в марте 2022 года.
Напомним, ранее кандидатуру Павелко на пост президента УАФ поддержали все клубы УПЛ.