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ПФЛ выдвинула Павелко на выборы президента УАФ

У нынешнего президента есть поддержка УПЛ и ПФЛ

Футбол В Украине
14:27
ПФЛ выдвинула Павелко на выборы президента УАФ
Андрей Павелко / Фото: УАФ

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) проголосовала за выдвижение Андрея Павелко кандидатом на выборы президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отметим, что Павелко лично посетил заседание ПФЛ.

Выборы планируют провести в марте 2022 года.

Напомним, ранее кандидатуру Павелко на пост президента УАФ поддержали все клубы УПЛ.

Карен Агабекян
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Теги

Андрей Павелко УАФ

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