Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь – источник

Но это пока не официальная информация

Фото: УПЛ

Матч за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» перенесен на сентябрь, сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, УПЛ удовлетворила просьбу «Динамо» по этому поводу. Матч был запланирован на 24 июля. Источник сообщает, что его перенесли на 22-е сентября.

«Динамо» просило перенести матч за Суперкубок Украины из-за того, что игроки сборной Украины не успеют восстановиться к нему после Евро-2020.