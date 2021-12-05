Матч жизни для Яремчука и компании. Тренер «Бенфики» высказался об игре с «Динамо»

Игра также может решить судьбу специалиста в команде

Жорже Жезуш / фото - Transfermakrt

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал для A Bola поражение от «Спортинга» (1:3) в матче Примейры, а также рассказал о грядущей игре с «Динамо» в ЛЧ:

«Мы проиграли «Спортингу» дома, к чему не были готовы ни фаны, ни команда. Должны это исправить, ведь предстоит решающий матч с «Динамо» в ЛЧ. Будет непросто, но мы должны вернуть свою игру и одержать победу ради болельщиков. После поражения непросто, но нужно думать о матче с «Динамо», это очень важно».

После поражения от лиссабонских соседей «орлы» отстают от лидирующих «Порту» и «Спортинга» на 4 пункта.

Матч с «Динамо» ждет «Бенфику» уже в среду, 8-го декабря. Если португальцы победят, а «Бавария» обыграет «Барселону», то подопечные Жезуша попадут в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Жезуша могут уволить, а его судьба будет решаться в игре с «Динамо».