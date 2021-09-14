Погба задумался о продлении контракта с МЮ после возвращения Роналду
Матиас Погба раскрыл будущее своего звездного брата
Зимой именитый хавбек уже сможет вести переговоры с другими клубами
10:40
Поль Погба / фото - Goal
Матиас Погба, брат хавбека МЮ и сборной Франции Поля Погба, рассказал El Chiringuito о будущем своего звездного родственника:
«Поль ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «Манчестер Юнайтед». Это его решение, но сейчас он очень хорошо себя чувствует в клубе в этом сезоне.
Посмотрим… Посмотрим, когда придёт время решать».
Контракт француза с «дьяволами» истекает следующим летом, и уже зимой Погба сможет напрямую вести переговоры с другими клубами без ведома боссов МЮ.
За подписью чемпиона мира охотятся «Реал» и ПСЖ, но недавно в СМИ появилась информация, что возвращение Криштиану Роналду на Туманный Альбион может изменить решение хавбека и заставить его подписать новое соглашение.
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