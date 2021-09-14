Матиас Погба раскрыл будущее своего звездного брата

Зимой именитый хавбек уже сможет вести переговоры с другими клубами

Поль Погба / фото - Goal

Матиас Погба, брат хавбека МЮ и сборной Франции Поля Погба, рассказал El Chiringuito о будущем своего звездного родственника:

«Поль ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «Манчестер Юнайтед». Это его решение, но сейчас он очень хорошо себя чувствует в клубе в этом сезоне. Посмотрим… Посмотрим, когда придёт время решать».

Контракт француза с «дьяволами» истекает следующим летом, и уже зимой Погба сможет напрямую вести переговоры с другими клубами без ведома боссов МЮ.

За подписью чемпиона мира охотятся «Реал» и ПСЖ, но недавно в СМИ появилась информация, что возвращение Криштиану Роналду на Туманный Альбион может изменить решение хавбека и заставить его подписать новое соглашение.