Маттеус: «Кроос больше не игрок международного класса»
Бывший капитан сборной Германии Лоттар Маттеус критически отозвался об игре немецкого хавбека «Реала» Тони Крооса. Слова экс-игрока цитирует Kicker.
«Тони больше не игрок международного класса.
Ничего не имею против него с личной точки зрения. Но я не согласен с его стилем игры.
На Евро можно было убедиться, что дело не только в его скорости, но и скорости передвижения мяча.
На самом деле он неплохо справляется с передачами, но скорость теряется, пространство не выигрывается, а темп замедляется».
Ранее Маттеус уже критически высказывался о Кроосе, упрекнув игрока в чрезмерной правильности и подшутив над его прической.
За плечами хавбека 3 победы в Бундеслига, 2 чемпионства Примеры, 4 трофея Лиги Чемпионов и даже титул чемпиона мира, добытый на мундиале в 2014 году.
После вылета от сборной Англии на стадии 1/8 финала Кроос принял решение завершить карьеру в национальной команде.
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