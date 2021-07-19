Маттеус: «Кроос больше не игрок международного класса»

Тони Кроос / фото - Eurosport

Бывший капитан сборной Германии Лоттар Маттеус критически отозвался об игре немецкого хавбека «Реала» Тони Крооса. Слова экс-игрока цитирует Kicker.

Ничего не имею против него с личной точки зрения. Но я не согласен с его стилем игры.

На Евро можно было убедиться, что дело не только в его скорости, но и скорости передвижения мяча.

На самом деле он неплохо справляется с передачами, но скорость теряется, пространство не выигрывается, а темп замедляется».