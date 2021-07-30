Матвиенко: «Есть амбиции поиграть в топ-чемпионате. Если нет – готов всю жизнь провести в «Шахтере»

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал возможность перехода в зарубежный клуб.

Моя стоимость на Transfermarkt? 11 миллионов евро по-моему было. Я не знаю, все относительно. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Если 11 никто не заплатит, то значит не стоит. Если заплатят, то стоит. Тут все просто.

Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но «Шахтер» – тоже топ-клуб. Если мне не представится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в «Шахтере». Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет.