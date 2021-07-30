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Матвиенко: «Есть амбиции поиграть в топ-чемпионате. Если нет – готов всю жизнь провести в «Шахтере»

Сообщалось, что защитником интересуется «Вест Хэм»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:43
Матвиенко: «Есть амбиции поиграть в топ-чемпионате. Если нет – готов всю жизнь провести в «Шахтере»
Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал возможность перехода в зарубежный клуб.

Интерес «Арсенала», «Манчестер Сити», «Вест Хэма» и «Лидса»? Я лично ни с кем не контактирую. Если хотите узнать, то можете спросить у моего агента. Говорил ли он мне об этом? Может и говорил, может и нет. Такую информацию я не распространяю.

Моя стоимость на Transfermarkt? 11 миллионов евро по-моему было. Я не знаю, все относительно. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Если 11 никто не заплатит, то значит не стоит. Если заплатят, то стоит. Тут все просто.

Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но «Шахтер» – тоже топ-клуб. Если мне не представится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в «Шахтере». Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет.

Ранее сообщалось, что Матвиенко может стать игроком «Вест Хэма».

Источник: Football.ua Сергей Стаднюк
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Николай Матвиенко Шахтер Донецк

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