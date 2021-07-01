Матвиенко и Забарный – в топ-5 Евро по одному из ключевых показателей
Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Илья Забарный входят в пятерку лучших игроков Евро-2020 по перехватам.
За четыре матча на этом турнире Матвиенко совершил 41 перехват – это на два меньше, чем у лидера рейтинга Маркуса Даниэльссона.
Забарный с 35 такими действиями расположился на четвертом месте.
Лучшие футболисты Евро-2020 по количеству перехватов
|
1.
|
Маркус ДАНИЭЛЬССОН (Швеция)
|
43
|
2.
|
Николай МАТВИЕНКО (Украина)
|
41
|
3.
|
Томаш КАЛАС (Чехия)
|
36
|
4.
|
Илья ЗАБАРНЫЙ (Украина)
|
35
|
5.
|
Владимир ЦОУФАЛ (Чехия)
|
33
|
10.
|
Александр КАРАВАЕВ (Украина)
|
28
В командном зачете сборная Украины занимает пятое место по перехватам, выполняя их в среднем 51 раз за игру. На первом же месте – наш недавний соперник, сборная Швеции.
Напомним, Александр Зинченко попал в символическую сборную 1/8 Евро-2020.