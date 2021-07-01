Матвиенко и Забарный – в топ-5 Евро по одному из ключевых показателей

Защитники хорошо показывают себя на турнире

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Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Илья Забарный входят в пятерку лучших игроков Евро-2020 по перехватам.

За четыре матча на этом турнире Матвиенко совершил 41 перехват – это на два меньше, чем у лидера рейтинга Маркуса Даниэльссона.

Забарный с 35 такими действиями расположился на четвертом месте.

Лучшие футболисты Евро-2020 по количеству перехватов

1. Маркус ДАНИЭЛЬССОН (Швеция) 43 2. Николай МАТВИЕНКО (Украина) 41 3. Томаш КАЛАС (Чехия) 36 4. Илья ЗАБАРНЫЙ (Украина) 35 5. Владимир ЦОУФАЛ (Чехия) 33 10. Александр КАРАВАЕВ (Украина) 28



В командном зачете сборная Украины занимает пятое место по перехватам, выполняя их в среднем 51 раз за игру. На первом же месте – наш недавний соперник, сборная Швеции.

Напомним, Александр Зинченко попал в символическую сборную 1/8 Евро-2020.