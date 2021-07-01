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Матвиенко: «Лично я не хотел серии пенальти»

Команда постаралась решить исход игры без послематчевой серии
Футбол Евро-2020
15:55
Матвиенко: «Лично я не хотел серии пенальти»
Николай Матвиенко / фото - FootBoom

В матче 1/8 Евро-2020 сборная Украины сенсационно одолела Швецию и добыла для себя историческое место в четвертьфинале чемпионата Европы. Защитник «сине-желтых» Николай Матвиенко рассказал о настроении в раздевалке и о подготовке к серии пенальти:

«В раздевалке отличное настроение. У всех – кроме Беседина. Победа посвящена ему. Он вышел на замену и заработал красную карточку ценой здоровья».

Помогло удаление?

«Да. Шведы до этого момента больше контролировали игру. После удаления случился переломный момент и мы перехватили инициативу».

Что говорил Шевченко между экстра таймами?

«Я не буду говорить все, что он говорил. В основном – установки, кто как должен играть. Мотивационная речь, которая заводила игроков».

В овертайме готовились к серии пенальти?

«Лично я – не хотел пенальти. Очень надеялся, что мы сможем забить».

С чем было связано преимущество шведов? У них было меньше времени на восстановление. Плюс они выигрывали большинство подборов на нашей половине поля.

«Сложно после игры это анализировать. Мы готовились к подобному сценарию игры. Что шведы будут постоянно прессинговать и не давать время на принятие решений».

Насколько качественно себя показала сборная в новой схеме?

«Мы несколько раз играли в такой схеме. Для нас это не ново. Тренерский штаб отлично нас подготовил. Каждый знал, что нужно сделать. Для нас не проблема перестраиваться в разные формации».

Эмоциональную победу омрачила страшная травма Артема Беседина, который покинул поле после жуткого фола от защитника шведом Маркуса Даниэльссона, получившего за это прямую красную карточку. Уже стал известен характер повреждения и то, как надолго Артем остался без футбола.

Напомним, авторитетный портал считает, что у Украины самые низкие шансы выиграть Евро.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Украина – Англия сборная Украины (футбол) Николай Матвиенко

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