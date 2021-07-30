Матвиенко может стать одноклубником Ярмоленко

В услугах защитника заинтересован «Вест Хэм»

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может перебраться в Англию. Об этом сообщает 90min.

По информации источника в переходе футболиста заинтересован лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» намерены усилить оборонительную линию.

В прошлом сезоне на клубном уровне Матвиенко провел 29 матчей. В них ему удалось отличиться забитым мячом и тремя ассистами.

Напомним, украинец из «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко ранее приступил к подготовке к сезону в составе команды.