Бессмертный: «У «Шахтера» очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач»
Матвиенко может стать одноклубником Ярмоленко
В услугах защитника заинтересован «Вест Хэм»
Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может перебраться в Англию. Об этом сообщает 90min.
По информации источника в переходе футболиста заинтересован лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» намерены усилить оборонительную линию.
В прошлом сезоне на клубном уровне Матвиенко провел 29 матчей. В них ему удалось отличиться забитым мячом и тремя ассистами.
Напомним, украинец из «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко ранее приступил к подготовке к сезону в составе команды.
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