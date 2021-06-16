Матвиенко: «Мы будем готовы к действиям фланговых игроков Северной Македонии»

Завтра Украина сыграет второй матч на Евро-2020

Николай Матвиенко / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о грядущем матче с Северной Македонией во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Тренерский штаб расскажет нам, как действует сборная Северной Македонии, в частности, в зоне фланговых нападающих.

Также мы максимально разберем нашу игру в прошлом матче – что было положительного, что отрицательного. Мы будем максимально готовыми к действиям фланговых игроков соперника»



Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.