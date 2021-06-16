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Матвиенко: «Мы будем готовы к действиям фланговых игроков Северной Македонии»
Завтра Украина сыграет второй матч на Евро-2020
Николай Матвиенко / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о грядущем матче с Северной Македонией во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Тренерский штаб расскажет нам, как действует сборная Северной Македонии, в частности, в зоне фланговых нападающих.
Также мы максимально разберем нашу игру в прошлом матче – что было положительного, что отрицательного. Мы будем максимально готовыми к действиям фланговых игроков соперника»
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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