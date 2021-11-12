Матвиенко: «Надеюсь, с Боснией нас прорвет и залетит столько, сколько потребуется»
Полузащитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о ничьей с Болгарией (1:1) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
— Мы играли по новой тактике, точнее — старой забытой, определенное недоразумение еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки, и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной нас прорвет, потому что сегодня не хватало реализации.
— Как тебе удобнее действовать — в два или три центральных защитника?
— В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть в зависимости от соперника.
— Мы увидели очень хороший футбол, много моментов. Но не вызывает ли беспокойство перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, преследующий команду?
— Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации, надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
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