Матвиенко: «Надеюсь, с Боснией нас прорвет и залетит столько, сколько потребуется»

Николай Матвиенко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Полузащитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о ничьей с Болгарией (1:1) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— Как тебе удобнее действовать — в два или три центральных защитника?

— В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть в зависимости от соперника.

— Мы увидели очень хороший футбол, много моментов. Но не вызывает ли беспокойство перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, преследующий команду?

— Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации, надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется